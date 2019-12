Wat een kampioenenfeest moest worden eindigde in een onvergetelijk drama voor de Molse hockeyclub

Mol

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in regio Kempen . Op een hockeyterrein in Mol geraakten op zaterdag 18 mei twintig mensen gewond bij een incident met een hoogspanningslijn tijdens de kampioenenviering van de U19 meisjes van hockeyclub Inter Mol. Een dik half jaar na de gebeurtenissen zijn alle slachtoffers weer op de been en aan het werk, met bijhorende kwaaltjes.