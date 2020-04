Wandelpad bezaaid met kraaienpoten: “Wellicht door wandelaars die zich ergeren aan fietsers” Jef Van Nooten

17 april 2020

14u35 0 Mol Op het wandelpad tussen ’t Kristallijn en De Maat hebben onbekenden verscheidene scherpe kraaienpoten achter gelaten. De gemeente vermoedt dat ze er zijn uitgestrooid door wandelaars die zich ergeren aan fietsers.

Het wandelpad tussen ’t Kristallijn en De Maat bevindt zich tussen knooppunten 51 en 59, maar is verboden terrein voor fietsers. Voorbijgangers vonden er verscheidene kraaienpoten.

Fietsers

“Na melding gingen twee veldwachters ter plaatse om deze scherpe voorwerpen - gemaakt van prikkeldraad en waarvan sommigen zelfs onder het zand verstopt zaten - zoveel mogelijk te verzamelen”, klinkt het bij de gemeente. “Let dus op als je ter plaatse gaat wandelen en raap de kraaienpoten zoveel mogelijk op. Het pad is verboden voor fietsers. Vermoedelijk werden de kraaienpoten uitgestrooid door wandelaars die zich ergeren aan fietsers die dit verbod negeren. Toch geeft dit niet het recht om het heft in eigen handen te nemen.”

Jaagpad

Eerder deze maand was er ook al een probleem op het jaagpad tussen Sas 7 in Geel en de Castelsebaan in Mol. Het jaagpad moest een tijd worden afgesloten omdat er nagels waren uitgestrooid.