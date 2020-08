Wagen rijdt rechtdoor op T-kruispunt, gaat over de kop en belandt in bos Wouter Demuynck

26 augustus 2020

23u11 3 Mol Op het kruispunt van Kasteelstraat met Postel in Mol-Postel gebeurde er woensdagavond rond 21.30 uur een zwaar ongeval.

Op het T-kruispunt was de bestuurder, die vanuit de Kasteelstraat kwam, rechtdoor in het bos gereden. De wagen ging overkop en belandde uiteindelijk op zijn dak in het bos.

De bestuurder zat gekneld in het voertuig, maar de brandweer kon de man vrij snel bevrijden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.