Vuurzee verwoest tuinberging met grote inboedel Jef Van Nooten

17 februari 2020

16u15 0 Mol Aan Zelm in Mol is maandagnamiddag een tuinberging in vlammen op gegaan. De schade is groot. Niet alleen het gebouw maar ook de vele spullen die er waren opgeslagen, zijn vernield.

In de tuinberging stonden onder andere fietsen en een brommer gestald, maar er stonden ook drie terrasverwarmers, een diepvriezer en een koelkast. Ook de volledige CD-collectie van de bewoners die er lag, is mee in vlammen opgegaan. De brandweer snelde ter plaatse toen de brand werd opgemerkt, maar de spuitgasten konden niet voorkomen dat de tuinberging volledig uitbrandde. Over de precieze oorzaak van de brand was maandag nog geen duidelijkheid. Mogelijk lag een kortsluiting aan een elektrisch toestel aan de basis van de brand.