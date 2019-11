Vrouw (74) opgeschept tijdens wandeling met hond: slachtoffer zwaargewond, dier overleeft het niet Toon Verheijen

30 november 2019

Een 74-jarige vrouw uit Mol is zaterdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van Donk (N18) en de Maria Gorettistraat. De vrouw was met haar hond vanuit de zijstraat gekomen en was het zebrapad overgestoken. Daar werd ze opgeschept door een oldtimer die in de richting van Dessel reed. De voetgangster werd opgeschept door de wagen. Het slachtoffer is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. Verschillende getuigen hebben het ongeval zien gebeuren en legde verklaringen af bij de politie. De hond van de vrouw overleefde de aanrijding niet.