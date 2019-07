Vrouw (51) en haar twee honden sterven in woningbrand in Mol-Postel Wouter Demuynck

09 juli 2019

08u38 36 Mol Bij een brand in een tweewoonst in Mol-Postel is dinsdagochtend een 51-jarige vrouw om het leven gekomen. Wellicht werd zij bevangen door de rook. Ook haar twee honden bleven in de brand.

De hulpdiensten werden om 4.45 uur opgeroepen voor een brand die was uitgebroken in een tweewoonst in de straat Postel, dichtbij het kasteel van de familie De Broqueville. Zowel de korpsen van Mol als van het Nederlandse Reusel kwamen ter plaatse. De buren die aan de andere kant van de tweewoonst wonen verwittigden de brandweer, maar de hulpdiensten konden in de woning enkel het overlijden vaststellen van de 51-jarige vrouw, die de Kroatische nationaliteit heeft. Ook haar twee honden bleven in de brand.

Hete vloer onder voeten

Op het moment van de brand was buurvrouw Isolde Verberckmoes alleen thuis, aangezien haar echtgenoot Jean-Pierre Steegmans nachtshift had. Ze beseft dat ze geluk heeft gehad dat ze het nog kan navertellen. “Ik heb het geluk gehad dat ik toen om iets voor 5 uur niet kon slapen. Ik stapte uit mijn bed en ik voelde dat de vloer onder mijn blote voeten gloeiend heet was, zo heet dat ik er niet op kon blijven staan. Onder die vloer is er net nog een stuk van de andere woning. Aan de andere kant van het bed was de vloer koud, dus wist ik dat er brand was in de andere woning”, vertelt Isolde.

“Ik heb toen meteen de hulpdiensten verwittigd en ben dan buiten gaan kloppen op de ramen en deuren voor het geval de andere bewoonster nog zou slapen. Alles was echter dicht en er kwam geen reactie.” Volgens de buren beleefde de Kroatische vrouw, die al bijna 30 jaar in Postel woonde, een moeilijke periode. “Maandag had ze nog maar net haar echtgenoot begraven die was overleden aan kanker. Sinds zijn ziekte ging het slechter met haar, ze zat veel alleen omdat ze niet vaak bezoek krijgt. Deze brand was in elk geval serieus schrikken, hier moeten we even van bekomen”, zegt Jean-Pierre. Buiten een lichte rookgeur is hun woning wel gevrijwaard gebleven van de brand.

Raam ingeslagen

“Een patrouille van de politie is als eerste aangekomen op de brand”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Toen ze langs de voordeur niet binnen konden, hebben ze een raam ingeslagen. Ze zagen de vrouw al levenloos liggen. Op dat moment was er al zoveel rookontwikkeling dat de politiemannen moesten wachten op de brandweer, die dan met beschermende kledij binnen kon.”

Voor de vrouw kon echter geen hulp meer baten. Ook haar twee honden kwamen om bij de brand. In de woning waren geen andere mensen aanwezig. Het parket stuurde een branddeskundige om de oorzaak van de brand te achterhalen. Dinsdagavond was het parket niet meer bereikbaar om verder uitsluitsel te geven over de oorzaak.