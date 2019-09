Vrouw (47) gewond na aanrijding met everzwijn Toon Verheijen

04 september 2019

16u30 0

Een 47-jarige vrouw uit Mol is dinsdagavond gewond geraakt na een ongeval in de Kasteelstraat. De vrouw was er met haar wagen in aanrijding gekomen met een overstekend everzwijn. De vrouw liep lichte verwondingen op. Ook het voertuig liep redelijk wat schade op.