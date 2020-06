Vrijwilligers verdelen mondmaskers in 15.224 brievenbussen Jef Van Nooten

09u49 0 Mol De gemeente Mol heeft eindelijk de bestelde mondmaskers ontvangen. Tegen zondag 7 zullen alle inwoners een mondmasker hebben. “Omdat de mondmaskerpaketten in 15.224 brievenbussen moeten belanden, krijgt niet iedereen het pakket op dezelfde dag.”

Inwoners van Mol – die ouder zijn dan 6 jaar - krijgen de komende dagen een enveloppe in hun brievenbus met daarin een mondmasker met filter, een brief van het gemeentebestuur, een infomagazine, en een tegoedbon voor de filters van de Federale Overheid. “Voor het vullen van de enveloppen en de huis-aan-huis-verdeling van de pakketten, doen we beroep op talrijke individuele vrijwilligers en verenigingen. We zijn hen enorm dankbaar voor hun inzet en hulp”, klinkt het bij de gemeente. “Omdat het over meer dan 15.000 pakketten gaat, zal de verspreiding enkele dagen in beslag nemen. We werken gehucht per gehucht. Door de enveloppe huis-aan-huis te verdelen, informeren we elke inwoner grondig over de huidige coronamaatregen en geven we hen hulpmiddelen waarmee we ze veilig door de exitstrategie loodsen.”