Vriendinnetjes zamelen 6.535 euro in met verkoop van engeltjes Jef Van Nooten

19 december 2019

16u07 7 Mol De Kiwi’s, vier meisjes van basisschool Klim-Op in Ginderbuiten (Mol), hebben in totaal 6.535 euro ingezameld voor het Kinderkankerfonds. De meisjes verkochten de voorbije weken zelfgemaakte engeltjes voor de Warmste Week.

De vriendinnen Merel, Jutta, Viv en Margaux - de meisjes noemen zichzelf de Kiwi-groep - wisten de voorbije weken wat te doen. In hun vrije tijd knutselden en verkochten ze engeltjes. Ze bakten ook wafels en cupcakes. De meisjes verkochten de zelfgemaakte spullen bij grootwarenhuizen en op pleinen, en ook veel handelaars boden de engeltjes te koop aan. “De meisjes hebben 6.535 euro opgehaald voor het Kinderkankerfonds. Ze gaan op 21 en 22 december naar Kortrijk (de thuisbasis van de Warmste Week dit jaar, red.) om daar de sfeer op te snuiven. Hun engeltjes hebben een plaatsje gevonden in veel kerstbomen in de Kempen”, klinkt het bij de ouders van de meisjes.