Voorlopig alleen ‘echte’ doe-het-zelfzaken open in Mol Toon Verheijen

16 april 2020

17u57 4 Mol De gemeente Mol is argwanend ten opzichte van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om doe-het-zelfzaken en tuincentra weer te laten open gaan vanaf zaterdag 18 april. “Dit mag het besmettingsgevaar niet verhogen”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om doe-het-zelfzaken en tuincentra vanaf zaterdag 18 april te heropenen, wordt niet overal op gejuich onthaald. “We verwachten lange wachtrijen en vragen onze inwoners in eerste instantie om hun bezoek uit te stellen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Een maximale spreiding tijdens de eerste week doet het risico op talrijke fysieke contacten dalen.”

Enkel doe-het-zelfzaken

De gemeente gaat de term doe-het-zelfzaak en tuincentrum strikt interpreteren. “In Mol komen daarom uitsluitend Brico, Hubo en Hobbyland als doe-het-zelfzaken in aanmerking voor heropening”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “We hebben heel veel vragen van uiteenlopende handelszaken gekregen die ook producten of materialen verkopen die door een doe-het-zelver gebruikt kunnen worden. Op dit moment geven we deze handelszaken een negatief advies. We koppelen deze vragen wel terug naar de federale overheid en de provinciegouverneur met het verzoek tot verdere verduidelijking van de richtlijnen.”

Maatregelen

De doe-het-zelfzaken die mogen heropenen, moeten zich aan dezelfde maatregelen houden als de supermarkten. Dat betekent dat er een maximumaantal bezoekers in de winkel wordt opgelegd, dat elk bezoek hoogstens een half uur mag duren en dat zowel binnen als buiten de sociale afstand maximaal moet bewaard blijven. Mensen moeten ook alleen naar de winkel komen. De doe-het-zelfzaken zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregenlen. “We hebben de betrokken winkels gevraagd om uiterlijk morgen (vrijdag, red.) om 12 uur alle informatie over te maken omtrent de specifieke maatregelen die ze voor hun winkel nemen. Die informatie zullen we in alle transparantie communiceren naar onze inwoners. De politie gebruikt de gegevens de komende dagen en weken om te controleren of de uitbaters effectief de beloofde inspanningen in de praktijk brengen.”

Uitstellen

De gemeente doet tenslotte ook een oproep naar de inwoners toe om de discipline te bewaren en het gezond verstand te gebruiken. “Respecteer daarom strikt de richtlijnen van de winkelmedewerkers en de algemene hygiëneregels. Daarnaast roepen we onze inwoners op om hun bezoek zo lang mogelijk uit te stellen, zodat er zeker tijdens de eerste openingsdagen een maximale spreiding is. Neem geen risico’s voor de gezondheid van jezelf of je gezin. Is het te druk? Ga naar huis en keer op een later moment terug.”