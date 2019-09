Voorbijganger vindt lijk in duikvijver van Zilvermeer: onderzoek brengt geen kwaad opzet aan het licht Jef Van Nooten en Peter Vanderveken

07 september 2019

16u39 74 Mol In een vijver van provinciaal recreatiedomein Zilvermeer aan de Zilvermeerlaan in Mol is zaterdagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen.

Het lichaam werd gevonden in duikvijver van het Zilvermeer. Het stond meteen vast dat het niet om een duikongeval ging, maar over de precieze omstandigheden waarin het slachtoffer om het leven is gekomen, heerste onduidelijkheid. Het parket startte een onderzoek en stuurde onder meer het labo ter plaatse. Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen kwaad opzet mee gemoeid was.

De politie gaat uit van een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.