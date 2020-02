Vooral braakschade na inbraak in praktijk van kinesist Wouter Demuynck

26 februari 2020

18u44 0

In de Jakob Smitslaan in Mol werd dinsdagavond om 19.30 uur een inbraak vastgesteld in de praktijk van een kinesist. Naast de praktijk is ook het appartement van de kinesist gelegen. In de praktijk sloegen de daders een raam in en brachten ze schade toe aan enkele deuren. Ook het appartement werd doorzocht, maar het is nog onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt.