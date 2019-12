Voor het eerst ook Tractor Kerstrun in Mol Jef Van Nooten

24 december 2019

08u36 0 Mol In Mol wordt op 28 december voor het eerst een Tractor Kerstrun georganiseerd. Een veertigtal versierde tractoren trekken door de gemeente. “In het bijzonder langs de verschillende woonzorgcentra.”

De feestelijk stoet met een veertigtal versierde tractoren vertrekt om 16 uur in Millegem. “Deze indrukwekkende stoet is al een vaste waarde in Geel en waait nu over naar Mol. In volgorde rijden de tractoren door Millegem, Centrum, Ginderbuiten, Sluis, Achterbos, Ezaart en zo terug naar Millegem. De organisatie schat dat de stoet omstreeks 17 uur in het Centrum arriveert”, zegt schepen van Toerisme Hans De Groof. “Het gemeentebestuur zorgde er samen met de organisatie voor dat de stoet langs verschillende Molse woonzorgcentra passeert: Ten Hove, Witte Meren, Witte Mol en Den Brand. Op die manier genieten ook de bewoners op hun vertrouwde plek van dit evenement.”