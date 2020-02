Volkshuis opent de deuren voor derde editie ‘Café tegen kanker’ Toon Verheijen

14 februari 2020

09u10 0 Mol Tomas Sergooris en Paul Vanhoof (sp.a Mol) organiseren binnenkort voor de derde keer het Café tegen Kanker. De opbrengst gaat zoals elk jaar integraal naar de deelnemende Molse Teams aan de 1000 Kilometer tegen Kanker in mei.

Café tegen Kanker vindt plaats op 22 februari. Het café zal vanaf 13 uur geopend zijn. “Iedereen is vanaf dan gedurende heel de dag welkom om iets te komen te drinken”, zegt Paul Vanhoof. “Tot 3u ’s nachts zal de toog bemand of bevrouwd zijn. Om 14 uur starten we met onze gezellige en gevarieerde café-quiz. Ploegen van 5 personen nemen het dan tegen elkaar op. We vragen de democratische inschrijvingsprijs van 5 euro per ploeg.”

Pasta en muziek

“Vanaf 17 uur wordt er boven in de zaal heerlijke pasta geserveerd, zowel bolognese als vegetarisch”, vertelt Tomas Sergooris. “Een pasta kost 12 euro, een kinderportie 6 euro. Vanaf 20 uur wordt er een plaatje gedraaid in het café door ‘Fristap High Speed Hit Rocket’ .Met zijn kartonnen DJ booth ‘de High Speed Hitraket’ is hij een opvallende verschijning in het wereldje van de omhooggevallen nepmuzikanten. “

Vorig jaar kon de organisatie 1.900 euro overmaken aan het goede doel.