Voetgangerstunnel aan station volgende week hersteld Jef Van Nooten

06 juni 2019

09u04 0 Mol De voetgangerstunnel aan het station in Mol wordt volgende week hersteld. Begin mei reed een auto de zijmuur aan diggelen. Het gemeentebestuur roept alle weggebruikers op om voorzichtig te zijn tijdens de herstellingswerken.



Een aannemer voert van dinsdag 11 tot vrijdag 14 juni herstellingswerken uit aan de voetgangerstunnel op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Leenhofstraat. “Begin mei reed een automobilist vanuit de Leenhofstraat in op de zijmuur van de tunnel. Door de ernstige beschadiging bleef de tunnel sinds het ongeval afgesloten”, zegt schepen voor Mobiliteit André Verbeke.

De werkzaamheden hebben zowel gevolgen voor de fietsers als voetgangers. “Om de tunnelmuur te kunnen herstellen, moet de aannemer het volledige gecombineerd voet- en fietspad innemen. Dit betekent dat fietsers vanaf het kruispunt met de Keirlandse Zillen op de rijbaan moeten”, vervolgt Verbeke. “Voetgangers worden via een bewegwijzerde omleiding naar de oversteekplaats ter hoogte van de Keirlandse Zillen geleid om vervolgens via het voetpad aan de overzijde de Statiestraat te bereiken. Daar kunnen ze opnieuw via het zebrapad oversteken richting Statieplein. Concreet betekent dit vooral dat de gebruikers van randparking Keirlandse Zillen een stukje moeten omwandelen.”

De gemeente roept automobilisten die het kruispunt gebruiken op om extra waakzaam te zijn voor overstekende voetgangers en fietsers op de rijbaan. “Dit geldt zeker tijdens de drukke momenten in de ochtend- en avondspits.”