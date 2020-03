Voedselbedeling voor 700 gezinnen in het gedrang: “Dringend nood aan basisproducten” Jef Van Nooten

20 maart 2020

14u38 0 Mol Actie MIN (Mensen in Nood) in Mol heeft een tekort aan basisproducten voor haar voedselbedeling. “Hierdoor komt de voedselbedeling van meer dan 700 gezinnen in Mol, Balen, Dessel en Retie in het gedrang”, klink het.

Eén van doelstellingen van Actie MIN is voedselbedeling bij mensen die zelf geen of onvoldoende middelen hebben om voor zichzelf of hun gezin gezonde en waardige voeding aan te schaffen. De vrijwilligers kampen momenteel met een tekort aan basisproducten voor deze voedselbedeling. “Doordat er amper overschotten zijn in de winkels, ontvangt Actie MIN bijna geen producten meer. Hierdoor komt de voedselbedeling van meer dan 700 gezinnen in Mol, Balen, Dessel en Retie in het gedrang”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Basisproducten

De gemeente roept iedereen op om niet-vervallen basisproducten zoals rijst, pasta, melk, eieren,… binnen te brengen. Maar ook verse groenten en fruit, droge voeding, conserven, niet-alcoholische dranken, zuivel, zeep, zakdoekjes, poetsgerief,... zijn meer dan welkom. “Om voeding binnen te brengen, denken we vooral aan restaurants, bistro’s,… die nu gesloten zijn. Ook boeren en lokale handelaars met overschotten mogen altijd contact opnemen met Actie MIN”, vervolgt Caeyers.

Tentjes

Het gemeentebestuur gaf alvast het goede voorbeeld en doneerde enkele basisproducten zoals melk, eieren, rijst, pasta. “We zorgden ook voor tentjes zodat ze tijdens de bedeling de social distancing maatregelen kunnen volgen.”

Overschot

Wie producten op overschot heeft, kan die van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur binnen brengen in Sint-Apollonialaan 189 (rechts achter de Biehal).