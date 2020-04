Vlaamse subsidie voor hoogspanningscabine in Campus Sint-Paulus Jef Van Nooten

27 april 2020

11u48 0 Mol Campus Sint-Paulus van het Katholiek Secundair Onderwijs (KSOM) in Mol krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 14.648 euro. Het geld zal onder andere gebruikt worden voor de plaatsing van een hoogspanningscabine.

Via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) investeert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 14.684,52 euro in campus Sint-Paulus van het Katholiek Secundair Onderwijs (KSOM) in Mol. “Deze subsidie geeft Sint-Paulus de kans om verder te groeien als goed uitgebouwde technische school”, zegt schepen van Onderwijs Hilde Valgaeren.

Concreet zal het geld gebruikt worden voor het plaatsen van een hoogspanningscabine en het uitvoeren van enkele kleine herstellingswerken. “Bouwen aan scholen is bouwen aan de toekomst”, zegt minister Ben Weyts. “Ook in coronatijden blijven we volop investeren in die toekomst. Ik ben blij dat we zeker in deze moeilijke periode goed nieuws kunnen brengen aan de leerlingen, leerkrachten en directies van deze scholen.”