Vlaamse overheid investeert in vergroening Santo Tomasplein Jef Van Nooten

21 december 2019

15u28 3 Mol De Vlaamse overheid trekt via het klimaatfonds 132.127 euro uit voor de vergroening van het Santo Tomasplein en de parking aan de Wereldwinkel.

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) investeert in projecten die zorgen voor vergroening en het klimaatrobuuster en biodiverser maken van de bebouwde omgeving in Vlaanderen. Mol krijgt nu een subsidie voor het Santo Tomasplein en de parking van de Wereldwinkel. “Bij N-VA Mol zijn we ons zeer goed bewust van de impact van de klimaatverandering. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen die soms nu al zichtbaar zijn. Met de steun van de minister zetten we alvast een stap in goede richting om onze gemeente groener en leefbaarder te maken”, zegt André Verbeke, schepen van Openbare Werken in Mol.