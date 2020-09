Vlaams Belang voert actie tegen Vivaldi-regering langs Ring Jef Van Nooten

30 september 2020

13u17 0 Mol De Vlaams Belang-afdelingen van Mol en Balen hebben woensdagochtend een spandoekactie gehouden aan de Ring in Mol.

Met een spandoek werd gevraagd aan de voorbijrijdende chauffeurs om te claxonneren tegen de Vivaldi-regering. “Wij staan hier om duidelijk te maken dat wij Kempenaren deze regering van maar liefst zeven verschillende partijen niet pikken”, vertelde Stef De Keyser, voorzitter van Vlaams Belang Mol.

Cohesie

De nieuwe regering kan moeilijk overleven volgens Bert Deckers, fractievoorzitter in de Balense gemeenteraad. “Er is geen cohesie die deze ploeg bindt. Wat overblijft is een dun laagje vernis dat ons Vlamingen enorm veel geld gaat kosten, want vergeet niet dat deze regering geen meerderheid heeft in Vlaanderen, maar dat door onze numerieke realiteit wij Vlamingen wel diegenen zijn die de rekening gaan mogen betalen.”