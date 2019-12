Vittorio Simoni architect van vernieuwde Check Point: “Glazen etalage wordt dé blikvanger” Toon Verheijen

01 december 2019

15u28 12 Mol De uitbaters van kledingzaak Check Point in de Statiestraat hebben na een jaar grondige verbouwingen hun vernieuwde zaak geopend met een ‘knaller’. Vittoria Simoni, vader van acteur Matteo en bekend architect, kroop er zelfs achter zijn drumstel. “De retail krijgt zware klappen, maar wij willen blijven investeren voor onze klanten.”

Check Point is gevestigd in een oud burgerhuis uit 1938. Het voorbije jaar werd het volledige pand onder handen genomen. “We hebben alleen de karakteristieke gevel intact gelaten”, vertellen de broers Niels en Michael Daniëls. “De bouw erachter is helemaal nieuw en we hebben zelfs een extra verdieping erop laten zetten. De glazen etalage moet onze blikvanger worden. We werken met kleuren, vormen en licht. Wie weet maken we er ooit wel een soort van etalage van waar jonge kunstenaars hun dingen mogen doen.”

Check Point werd door ouders Juul en Annemie in 1973 opgestart. “En al die tijd zijn we trouw gebleven aan onze identiteit. We willen een stijlvolle, hippe herenboetiek zijn. Gedurfd, maar met een gezonde portie Kempense nuchterheid.”

Lichtshow

Tijdens de maand december zal Check Point in elk geval al uitpakken met een lichtshow op de ‘glazen etage’. “We gaan er een herkenningspunt van maken voor de bezoekers en inwoners van Mol”, zeggen de broers. “Beneden in de zaak hebben we dan weer een ‘flow box’ geplaatst. Dat is een display die bewegend beeld combineert met stilstaande beelden. We voegen er ook nog geuren en geluiden aan toe.”

Vittoria Simoni

De architect van de totaal vernieuwd Check Point is niemand minder dan Vittorio Simoni, vader van acteur Matteo. Hij kroop tijdens de opening van Check Point achter het drumstel. “We zijn daar trots op”, vertellen de broers Daniels. Want niet alleen is Simoni een toonaangevend ontwerper – onder andere het interieur van restaurant ’t Zilte en het Modemuseum in Hasselt zijn van zijn hand – hij is bovendien een begenadigd muzikant. Met zijn band Surplus bracht hij de sfeer op punt.”

Toekomst

Dat een kledingszaak forse investeringen doet, is eerder uitzonderlijk. “Mol heeft een uitzonderlijk grote dichtheid aan topzaken, gaande van horeca over meubels en lifestyle tot mode. Mensen zijn bereid grote afstanden af te leggen om hier te komen winkelen. Bovendien steunen de middenstanders elkaar. Samen met Balo Design Boutique en Huis Hardies bijvoorbeeld hebben we in het verleden al heel leuke campagnes gevoerd.”

Nieuw hoofdstuk

Check Point weet ook dat het in de toekomst meer en meer rekening moeten houden met de digitale wereld. De retail is immers een sector waarin rake klappen vallen. “Een webshop zal nooit onze prioriteit worden”, zeggen de broers. “We helpen onze klanten graag persoonlijk verder. Ons team van 11 gepassioneerde medewerkers – waaronder een kleermaker die indien nodig directe retouches doet – geeft exclusief stijladvies. Zo maken wij het verschil.”