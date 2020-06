Vita Den Uyt terug open vanaf 1 juli: “Eenrichtingsverkeer en beperkte capaciteit” Jef Van Nooten

25 juni 2020

11u47 0 Mol Zwembad Vita Den Uyt in Mol heropent bij de start van de zomervakantie, vanaf woensdag 1 juli, opnieuw de deuren. “Het weer bepaalt of je binnen of buiten terecht kan”, zegt sportschepen Hans De Groof.

Voor het eerst sinds de coronasluiting kan er vanaf woensdag 1 juli terug gezwommen worden in Vita Den Uyt in Mol. “Zowel de binnen- als de buitenbaden openen na de coronasluiting opnieuw de deuren bij de start van de zomervakantie. De afgelopen weken bereidde het zwembad de heropening nauwgezet voor, waardoor je in veilige omstandigheden kan komen zwemmen”, zegt schepen voor Sport Hans De Groof. “Zo geldt er voor het vrij zwemmen een strikte capaciteitsbewaking ter hoogte van de kassa. Voor het baantjeszwemmen moet je vooraf reserveren.”

Eenrichtingsverkeer

Het water wordt momenteel op temperatuur gebracht en de technische installaties ondergaan nog een laatste controle. “Om de opening van de zwembaden veilig te laten verlopen, geldt in het zwembadencomplex ook eenrichtingsverkeer en worden voldoende mogelijkheden voorzien om de handen te ontsmetten. Zwembadmedewerkers kijken nauwgezet toe op het volgen van de richtlijnen”, besluit De Groof.