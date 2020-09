Vita Den Uyt opent de deuren: zondag meer zwemmers verwacht Jurgen Geyselings

12 september 2020

17u56 1 Mol Dit weekend heeft openluchtzwembad Vita Den Uyt in Mol de deuren geopend. Bij de eerste openingsdag kwam er opvallend weinig volk opdagen. Op zondag gaat de temperatuur de hoogte in en zullen ongetwijfeld meer mensen de weg naar het zwembad vinden.

Op zaterdag 12 september, de eerste dag van het extra weekend dat openluchtzwembad van Vita Den Uyt in Mol geopend was, was het niet over de koppen lopen aan het buitenzwembad. De buitentemperatuur van 20 graden hield een groot deel van de zwemmers tegen. Op zondag voorspelt de weerman een mooie dag met temperaturen tot 25 graden. Verwacht wordt dat er dan meer volk zal opdagen aan het Molse openluchtzwembad dan op zaterdag.

Vita Den Uyt opent dit weekend beide dagen het openluchtgedeelte uitzonderlijk omwille van het mooie zomerweer dat aangekondigd werd. Vooraf reserveren voor een zwempartijtje in het openluchtzwembad is niet nodig. Wie komt zwemmen dient wel de voorgeschreven coronamaatregelen in en rond het zwembad na te leven. Het buitenzwembad is op zondag open van 12 uur tot 20 uur.