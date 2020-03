Vijf coronapatiënten sterven in Mols ziekenhuis Jef Van Nooten

25 maart 2020

19u00 130 Mol In het Heilig Hartziekenhuis in Mol zijn de voorbije dagen vijf mensen overleden aan het coronavirus. In elke situatie ging het om al verzwakte ouderen. “Eén 75-plusser, drie in de categorie 85-plus en één 90-plusser”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Slecht coronanieuws vanuit het Heilig Hartziekenhuis in Mol. Daar zijn de voorbije dagen verscheidene patiënten overleden nadat ze besmet waren geraakt met corona. Dat blijkt na een medisch coördinatieoverleg dat woensdag werd gehouden in de gemeente. “We betreurden de afgelopen dagen in het ziekenhuis 5 coronaoverlijdens, In elke situatie ging het om al verzwakte ouderen. Eén 75-plusser, drie in de categorie 85-plus en één 90-plusser. Verdere gegevens delen we niet uit respect voor de privacy en de nabestaanden. We bieden hen onze innige deelneming aan”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Ziek kindje

In het ziekenhuis verblijven momenteel 15 patiënten op de gewone corona-afdeling. “Op de intensive care corona-afdeling – waar beademingsapparatuur aanwezig is – worden momenteel vijf patiënten opgevolgd”, aldus nog Wim Caeyers. “Eén ziek kindje met een bevestigde coronabesmetting wordt verzorgd op de pediatrische afdeling, die momenteel is ingericht als coronazone. Ook jonge of aanstaande moeders met coronabesmetting kunnen hier terecht. De materniteit zelf is ingericht als een volledig coronavrije zone.”

Spoeddienst

Het ziekenhuis bereidt zich intussen verder voor. Dinsdagavond werd in de Gasthuisstraat een mobiel inkomgebouw geplaatst voor de spoeddienst. “Hiermee wordt de spoeddienst volledig ontdubbeld tot een ‘gewone spoeddienst’ en een ‘spoeddienst voor – potentiële – coronapatiënten’. De strikte scheiding die voor het volledige ziekenhuis het doel is, wordt op die manier ook volledig doorgetrokken naar de spoeddienst.”