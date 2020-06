Vier bomen in Boulevard worden gekapt Jef Van Nooten

04 juni 2020

08u59 0 Mol Vier grote bomen in de Jakob Smitslaan en Adolf Reydamslaan worden binnenkort gekapt. “Het gaat om afgestorven bomen of bomen die aan het einde van hun levensduur zijn”, zegt schepen van Groen Frederik Loy.

Aan aannemer zal de vier bomen in de loop van de zomer rooien. Het gaat om een zomereik in de Jakob Smitslaan en twee lindes en een paardenkastanje in de Adolf Reydamslaan.

Levensduur

“Het gaat om afgestorven bomen of bomen die aan het einde van hun levensduur zijn. Om het mooie bijzondere karakter van de Boulevard te behouden, vervangen we de gerooide bomen in november of december door paardenkastanjebomen die geen vruchten dragen. Buurtbewoners worden via een bewonersbrief op de hoogte gebracht van de werken”, vertelt schepen van Groen Frederik Loy. “De jonge paardenkastanjebomen die worden aangeplant, hebben al een stamomtrek van 18 tot 20 cm en een hoogte van ongeveer 4 tot 5 meter. Zo behouden de Adolf Reydamslaan en Jakob Smitslaan ook de komende jaren de allure van een echte boulevard.”