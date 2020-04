Verscheidene straten krijgen nieuwe laag asfalt Jef Van Nooten

30 april 2020

11u18 0 Mol In verscheidene straten in de gemeente Mol worden maandag 4 mei de asfalteringswerken heropgestart. De straten zijn hierdoor een tijd volledig afgesloten.

Op maandag 4 mei starten de asfalteringswerken weer op in de Keiheuvelstraat en Brouwerijdreef (Wezel), Schooldreef (Rauw) en Europawijk (Millegem). “De werken starten met het borstelen en inspuiten van het wegdek met een kleeflaag. Dinsdag en woensdag wordt dan het asfalt aangebracht”, zegt schepen voor Openbare Werken Andreas Verbeke. “De straten zijn hierdoor enkele uren volledig afgesloten. Mits gunstige weersomstandigheden nemen de werken een drietal dagen in beslag.”

Slembestrijking

Het asfalteren start dinsdag in de Keiheuvelstraat, daarna zijn de Schooldreef, Brouwerijdreef en Europawijk aan de beurt. “Op een later tijdstip wordt in de Europawijk ook nog een slembestrijking aangebracht. Hiervoor is de juiste datum nog niet gekend.”

Coronacrisis

De herstellingswerken passen in het jaarlijkse onderhoudsprogramma van het gemeentebestuur. Normaal zouden de werken al in maart starten, maar door de coronacrisis werden ze uitgesteld.