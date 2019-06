Vernieuwde buitenbaden Den Uyt vanaf zondag open voor publiek Jef Van Nooten

13 juni 2019

17u17 3 Mol De vernieuwde openluchtzwembaden van Vita Den Uyt in Mol gaan zondag 16 juni open voor het publiek.

De vernieuwde buitenbaden zouden normaal vorig weekend openen, maar door het slechte weer werd de opening een week uitgesteld. Zondag 16 juni vanaf 10 uur is het dan toch zover.

“Alles staat op z’n plek, de waterspeeltuin is volledig klaar, de grasmatten aan de beterhand en het weer ziet er ook veelbelovend uit”, zegt schepen voor Sport Hans De Groof. “Eén van de blikvangers van het openluchtgedeelte is de komst van een waterspeeltuin in de vorm van een spraypark. Jammer genoeg raakte het grootste speeltoestel net niet tijdig geleverd uit het buitenland. Dit in combinatie met de slechte weersverwachtingen deed Vita Den Uyt besluiten om de opening een weekje uit te stellen.”