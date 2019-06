Vernieuwd buitencomplex Vita Den Uyt geopend: “In juni alleen open als het warmer is dan 23 graden” Jef Van Nooten

16 juni 2019

11u53 13 Mol Tropisch zijn de temperaturen nog niet. Maar met één week uitstel is zondagochtend wel het vernieuwde buitencomplex van zwembad Vita Den Uyt in Mol geopend.

De vernieuwde openluchtzwembaden in Mol zouden normaal één week eerder de deuren hebben geopend, die opening werd een week uitgesteld door een laattijdje levering van een speeltoestel in combinatie met het slechte weer. Zondagochtend was het dan toch zover en konden bezoekers ook buiten een plonsje wagen. Eén van de blikvangers van het openluchtgedeelte is een waterspeeltuin in de vorm van een spraypark. “Met een nieuw spraypark en vernieuwingen aan het 50 meter en kinderbad is het vernieuwde buitencomplex echt de moeite”, zegt burgemeester Wim Caeyers die het buitengedeelte officieel mocht openen. “Al heel wat waterratten hebben zondag de weg al gevonden. Nu maar duimen voor mooi weer tijdens de zomer.”

In juli en augustus zullen de buitenbaden elke dag open zijn van 10 tot 21 uur. In juni zijn de openingsuren afhankelijk van het weer. “Als het warmer dan 23 graden is, zal het buitenbad opengaan om 10 uur, maar dit enkel op woensdag, zaterdag en zondag”, klinkt het bij Vita Den Uyt.