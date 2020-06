Verkoop van tablet loopt uit de hand: kandidaat-koper levensgevaarlijk gewond na messteek in borst Jef Van Nooten

23 juni 2020

10u57 7 Mol Een 33-jarige man uit Borgloon is zwaargewond geraakt bij de aankoop van een tweedehandse tablet. Hij werd met een mes in de borst gestoken tijdens een discussie over de verkoopsprijs.

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft een 38-jarige man uit Mol aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Hij heeft tijdens het weekend een man uit Borgloon aangevallen met een mes.

Poging tot doodslag

Een 33-jarige man is zaterdag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij in Mol-Achterbos. De lokale politie Balen-Dessel-Mol kon een 38-jarige Mollenaar arresteren. Hij is gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter wegens poging tot doodslag.

Verkoopsprijs

“Afgelopen zaterdagavond brachten twee dertigers uit Limburg een bezoek aan een kennis in Mol-Achterbos. Naar aanleiding van een onderlinge verkoop van een tablet”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. “De verkoop leidde tot een felle discussie over de verkoopsprijs en ontaardde in een steekpartij.”

Steekwapen

De verkoper van de tablet stak de potentiële koper met een steekwapen in de borst. Het 33-jarige slachtoffer uit Borgloon raakte daarbij zwaargewond. “De twee Limburgers konden de woning van de verdachte nog verlaten en de hulpdiensten verwittigen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar blijkt niet meer in levensgevaar te zijn”, vervolgt de parketwoordvoerder.

Geen onbekende

De verdachte uit Mol kon in zijn woning worden opgepakt. Hij is geen onbekende voor het gerecht. De man werd maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om hem aan te houden. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet. Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer in Turnhout.