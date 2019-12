Verenigingen en scholen krijgen toelage voor herbruikbare bekers Jef Van Nooten

30 december 2019

08u54 0 Mol Verenigingen en scholen in Mol kunnen de komende twee jaar een subsidie krijgen voor de huur van herbruikbare bekers.

Vanaf 2020 mag je op evenementen geen drank meer serveren in wegwerpbekers, blik of petflesjes. “Dit verbod komt er door een beslissing van de Vlaamse regering en geldt voor alle evenementen, variërend van schoolfeesten tot grote festivals. Je moet alle dranken schenken in herbruikbare bekers of glazen”, zegt Mols schepen van Milieu Frederik Loy. “Om de kosten voor onze verenigingen en scholen te drukken, geeft het gemeentebestuur voor de komende twee jaar een subsidie voor de huur van herbruikbare bekers.”

De Sprong

Om voor deze toelage in aanmerking te komen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden. “De organisator moet een Molse school zijn of een vereniging die is aangesloten bij een erkende adviesraad van het gemeentebestuur. Het evenement moet in onze gemeente plaatsvinden. En de bekers moeten geleend worden bij een sociaal economisch bedrijf. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met vzw De Sprong. Je kan ook altijd een beroep doen op een privéfirma en voor kleinere evenementen kan je de bekers huren bij jeugdhuis Tydeeh.”

Elke vereniging kan een toelage ontvangen van 20 procent van het factuurbedrag van de huur van de bekers met een maximum van 300 euro per evenement.