Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen Mol neemt afscheid van oudstrijder Colin Brown Toon Verheijen

16 augustus 2020

16u55 5 Mol De Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen Mol kreeg zondag het droevige bericht dat Major Colin Brown (1924) uit Canada zachtjes is ingeslapen. Hij was nog maar net 96 jaar geworden.

Als Canadese officier werd Colin Brown samen met 673 andere Canadese officieren begin 1944 uitgeleend aan het Britse leger. Hij kwam terecht bij de Argyll and Sutherland Highlanders en stond er aan het hoofd van een anti-tank eenheid. “Naast Normandië vocht hij ook in Mol en Geel voor onze vrijheid”, zegt Gil Geerings. “Eén van zijn verschrikkelijkste oorlogservaringen vond plaats in Geel Ten Aard. We mochten Colin meermaals op onze jaarlijkse herdenkingen verwelkomen zo ook vorige jaar tijdens de herdenking van 75 jaar bevrijding van Geel. We waren zo blij dat hij toen ook zijn verhaal mocht doen voor “De bevrijding van Vlaanderen” van Arnout Houben. Colin, bedankt voor de vele verhalen die je met ons deelde. We zullen je nagedachtenis levend houden.”