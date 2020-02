Veiligheidsoverleg hakt knoop door: geen kermis in Achterbos Jef Van Nooten

09 februari 2020

12u57 0 Mol De kogel is door de kerk: de kermis in Achterbos kan zondagmiddag en -avond niet doorgaan. Of de kermisattracties maandag wel terug kunnen openen, is nog niet zeker.

De gemeente Mol had al geanticipeerd en donderdag beslist dat de kermis in Achterbos voor alle zekerheid zaterdag, één dag eerder, al mocht beginnen. Geen overbodige luxe, want zondagvoormiddag werd beslist dat de attracties zondag gesloten moeten blijven. “De laatste weervoorspellingen gaven aan dat storm Ciara al in de vroege namiddag op volle kracht komt. In die situatie zijn de veiligheidsrisico’s te groot om de kermis - een openluchtgebeuren - te laten doorgaan. De omliggende cafés op het kermisparcours kunnen uiteraard wel openen”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Opkomst

De beslissing om de kermis gesloten te houden, kon tijdens het veiligheidsoverleg op begrip rekenen van de aanwezige foorkramers. “De foorreizigers spraken tijdens het overleg hun dankbaarheid uit om zaterdag te mogen anticiperen op het stormweer. Het gemeentebestuur gaf donderdag al toestemming om zaterdag een extra kermisdag te houden. Er was een bijzonder mooie opkomst volgens de foorreizigers”, vervolgt Wim Caeyers.

Maandag

Volgens de actuele weersverwachtingen zou maandag de kermis wel kunnen doorgaan. “De definitieve beslissing hierover wordt maandagmiddag genomen. Ook dinsdag is nog een kermisdag in Achterbos.”