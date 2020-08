Veilig op school geraken? Kijk dan eerst naar dit filmpje van BarST Jef Van Nooten

27 augustus 2020

17u00 10 Mol Het gemeentebestuur van Mol heeft Het gemeentebestuur van Mol heeft BarST ingeschakeld om bij de start van het nieuwe schooljaar de verkeersregels nog eens uit de doeken doen.

In een ludiek filmpje wordt uitgelegd hoe zwakke weggebruikers zich veilig in het verkeer kunnen begeven. De ‘verkeersexperts’ van BarST trokken daarvoor onder andere naar het verkeerspark. “Stinus en Bart, de komische mannen van BarST, kropen een dagje in de huid van lesgevers uit ons verkeerspark. Ze herhalen een paar kritieke verkeersonderwerpen waar de meesten van ons dagelijks mee in aanraking komen. Met ‘veilig oversteken’ als topic, zetten ze de puntjes nog een keer op de i in een leuk filmpje”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

In het filmpje wordt ook uitgelegd waarvoor de verschillende drukknoppen dienen aan de kruispunten van de Zuiderring.