Veel inwoners reserveren ticket maar sturen kat naar Sluis Kermis Jef Van Nooten

24 augustus 2020

12u25 0 Mol Tijdens de eerste kermisdag in Sluis zijn heel wat mensen niet opgedaagd hoewel ze vooraf wel een ticket hadden gereserveerd. De gemeente betreurt dat, want er zijn veel inwoners die niet de kans kregen om naar de kermis te komen omdat het tijdsblok volzet was.

“Heb je een ticket gereserveerd voor Sluis Kermis? Gebruik ze dan ook.” Die oproep lanceert het gemeentebestuur van Mol nadat gebleken is dat zondag veel mensen hun kat naar de kermis hebben gestuurd. Omwille van de coronacrisis krijg je alleen toegang tot de kermis wanneer je vooraf een plaats hebt gereserveerd. Het aantal plaatsen is beperkt, want per tijdsblok van 2 uur mogen maar 200 bezoekers op de kermissite. De tijdsblokken voor zondag waren al snel uitverkocht, maar toch daagden minder mensen op dan verwacht.

Klanten

“Afgelopen weekend stelden we vast dat heel wat mensen de tickets die ze reserveerden voor Sluis Kermis niet gebruikten. Jammer, zeker wanneer je weet dat heel wat anderen niet de kans kregen omdat het tijdsblok volzet was. Wie reserveert, wordt geacht te komen. Anders neem je het kermisplezier van iemand anders af én lopen onze foorreizigers heel wat klanten mis”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

Geen ticket?

De kermis in Sluis duurt nog tot dinsdagavond. Wie geen ticket kon bemachtigen, kan zich misschien toch nog uitleven op de kermis. “Heb je geen ticket kunnen bemachtigen? Kom dan een half uur na de start van een tijdsblok langs. Mogelijke kan je – mits registratie – toch binnen. We controleren aan de ingangen op elk moment de maximumcapaciteit.”