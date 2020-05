Vaste wandelrichting en verbod op reclameborden bij heropening van winkels Jef Van Nooten

11 mei 2020

08u57 0 Mol Om de heropening van de winkels veilig te laten verlopen, heeft het gemeentebestuur van Mol verscheidene maatregelen genomen. Op de voetpaden zijn vaste wandelrichtingen ingevoerd. Winkelen gebeurt volgens het principe ‘Rechts in, rechts uit’. Aan handelaars werd gevraagd geen reclameborden op de voetpaden te zetten.

De gemeente Mol heeft de voorbije dagen vloerstickers op de voetpaden aangebracht om de wachtrijen buiten aan winkels te organiseren. Daarnaast vraagt de gemeente om de voetpaden slechts in één richting te gebruiken. “Door de combinatie van wachtende klanten en vele kruisende voetgangers, is het onmogelijk om bij drukte de sociale afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar te garanderen. De voetpaden zijn hiervoor onvoldoende breed”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Daarom besliste de gemeentelijke crisiscel om in de centrumstraten een vaste wandelrichting in te voeren op de voetpaden. Wettelijk is dit niet afdwingbaar, we vragen alle bezoekers van het Centrum om de wandelrichting vrijwillig te respecteren. We voorzien de nodige signalisatie op grote verkeersborden, met verwijderbare verf op de voetpaden én met affiches in de winkels.”

Wandelrichting

Voor deze aangewezen wandelrichting geldt het principe ‘Rechts in, rechts uit’. “Je wandelt dus altijd op het voetpad rechts van de rijbaan. Dit betekent dat je elke winkel rechts binnengaat en bij het buitenkomen naar rechts draait”, vervolgt Lieve Heurckmans. “Wanneer je van wandelrichting wilt veranderen, steek je de straat over naar het voetpad aan de overzijde. Als er een zebrapad binnen de 20 meter ligt, dan steek je over via het zebrapad.”

Uitstalborden

Om wandelaars en wachtende klanten maximaal de nodige ruimte te geven, werd aan handelaars gevraagd om alle uitstalborden of andere obstakels van de voetpaden te verwijderen. “Dit verzoek wordt gehandhaafd op basis van een formeel burgemeesterbesluit.”

Straten

Deze coronaregeling is van kracht in een tiental straten: Rozenberg (tussen Bergstraat en Voogdijstraat), Voogdijstraat, Statiestraat, Kloosterstraat, Lakenmakersstraat, Rondplein, Corbiestraat, Laar, Baron van Eetveldeplein, Graaf de Broquevillestraat en Markt.