Vandalen vernielen wegwijsborden van beleefwandeling StoerToer Jef Van Nooten

27 mei 2020

13u08 3 Mol De beleefwandeling ‘StoerToer’ aan zorgboederij De Galbergen in Mol heeft vandalen op bezoek gehad. “Een aantal wegwijsborden werd doelbewust afgebroken”, zegt schepen voor Toerisme Hans De Groof.

StoerToer is een beleefwandeling die zich richt op kinderen van 3 tot 12 jaar. Maar de wandeling heeft nu ook vandalen over de vloer gekregen. Een aantal wegwijsborden die kinderen bij de vijftien verschillende hindernissen brengen, werden met opzet vernield.

Verontwaardigd

“Sinds 4 oktober halen kinderen hun hart op met deze wandeling. Ze is volledig gratis en altijd toegankelijk. Het gemeentebestuur investeerde fors om dat mogelijk te maken. We zijn dan ook zeer verontwaardigd over het vandalisme en dienen klacht in bij de politie. We verwittigen ook de wijkagent zodat die de buurt kan controleren”, zegt schepen Hans De Groof. “Tijdens de eerste weken van de coronacrisis was de StoerToer een van de weinige speelopties voor kinderen. Zelfs met de heropening van de speelpleintjes blijft het een mooi alternatief. We betreuren het enorm dat vandalen dit leuke plekje toetakelden.”

Getuigen?

De politie ging ter plaatse om vaststellingen te doen en is een onderzoek gestart. Wie info heeft over het vandalisme kan dit melden bij de politie