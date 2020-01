Vandalen vernielen houten poorten op toeristische fietspaden: wellicht werk van landbouwers Jef Van Nooten

10 januari 2020

11u36 3 Mol De gemeente Mol is op zoek naar vandalen die twee houten poorten vernield hebben op de toeristische fietspaden in Postel. “We leggen bij de politie klacht neer”, klinkt het.

De poorten raakten eerder deze week beschadigd. Eén poort werd stuk gereden, een andere poort werd moedwillig vernield met een kettingzaag. “We worden daar moedeloos en heel boos van”, laat het gemeentebestuur weten via sociale media. “De vernieuwing van de toeristische fietspaden was een investering van vele honderdduizenden euro’s. We willen de fietspaden voor de vele recreatieve fietsers beschermen met fietspoorten.”

De poorten werden geplaatst om te voorkomen dat landbouwvoertuigen over de vernieuwde fietspaden rijden. “Landbouwers en loonwerkers kunnen met hun tractoren en andere zware voertuigen perfect naast het fietspad rijden. Elke weide of akker is volledig toegankelijk zonder over het fietspad te rijden. We geven niet op. De poorten worden zo snel mogelijk hersteld. We leggen klacht neer bij de politie voor vluchtmisdrijf en vandalisme.”