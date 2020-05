Vanaf dinsdag terug naar de markt: “Bestudeer vooraf het marktplan” Jef Van Nooten

25 mei 2020

09u33 0 Mol Dinsdag wordt voor het eerst sinds een paar maanden terug een markt georganiseerd in Mol. Door de coronacrisis zijn er verscheidene maatregelen van kracht zoals een verplichte circulatie. Het gemeentebestuur vraagt om je bezoek voor te bereiden aan de hand van het marktplan.

Het marktplan is te raadplegen op de website van de gemeente en wordt op papier uitgedeeld aan de verschillende marktingangen. Door het plan op voorhand te bestuderen, weet je op welke manier je toegang kan krijgen tot de markt, of je favoriete markt aanwezig is èn hoe de verplichte circulatie verloopt.

Circulatie

“In de Lakenmakerstraat is uitsluitend een toegang voorzien. Je mag hier – wegens de verplichte circulatie in één richting – de markt niet verlaten. Het Baron van Eetveldeplein aan het einde van de Corbiestraat mag je uitsluitend gebruiken om het marktparcours te verlaten. Daarnaast zijn er op het Rondplein en in de Corbiestraat nog meerdere gecombineerde in- en uitgangen” vertelt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

Maximum bezoekers

Het aantal kramen op de markt wordt beperkt. Dinsdag 26 mei zullen er 39 kramen staan. “Naast een beperkt aantal kramen geldt ook verplicht een maximumaantal gelijktijdige bezoekers. Wanneer dit aantal bereikt is, sluiten we tijdelijk de toegangen”, aldus nog Lieve Heurckmans.

Geen gezinsuitstap

Het gemeentebestuur roept bezoekers op om alleen te komen, en er geen gezinsuitstap van te maken. “Alleen voor het begeleiden van kinderen of mensen met een fysieke of mentale beperking geldt een uitzondering. Beperk ook je tijd op de markt voor je aankopen.”