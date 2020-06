Vals Paterke lanceert vegan bitterballen met bier Jef Van Nooten

22 juni 2020

15u40 0 Mol Bierbrouwer Ivan Geudens van het Vals Paterke uit Mol lanceert een nieuw product: vegan bitterballen met bier en bospaddenstoelen.

Ivan Geudens uit Mol maakte al een hele tijd bitterballen waar hij het Vals Paterke in verwerkte. Nu komt daar een variant bij. “Er was vraag naar een vegetarische versie. Die is er nu gekomen”, vertelt Ivan Geudens. “De bitterballen zijn zelfs veganistisch, volledig plantaardig dus.”

Zomerbar

Voor de productie van de vegan bitterballen werkt Ivan Geudens opnieuw samen met Harrie Hoogers van Postel ter Heyde in Retie. De bitterballen zijn verkrijgbaar bij zomerbar Bar Gul op het Sint-Dimpnaplein in Geel en biercafé ‘t Kelderke aan het station in Geel. Ook bij Ivan Geudens zelf van brouwerij ‘t Drankorgel zijn ze te koop.