Urenlang paniek na lekkend gif in Mol: “Volksgezondheid niet in gevaar, wel 10 mensen naar ziekenhuis” Jef Van Nooten

18 oktober 2019

12u19 180 Mol In Mol is vrijdag het gemeentelijk rampenplan urenlang van kracht geweest. Aanleiding was een ladingverlies met een toxisch product op de Zuiderring. Het gehucht Rauw werd afgesloten uit schrik voor de giftige wolk die was vrijgekomen. Pas rond 15.15 uur bleek uit metingen dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid. Wel zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Een vrachtwagen die geladen was met gechloreerde solventen – een toxisch en licht ontvlambaar product - kreeg vrijdagvoormiddag rond 11 uur op de Zuiderring in Mol af te rekenen met een lek. Het duurde even voordat de chauffeur in de gaten had dat hij zijn toxische lading aan het verliezen was. Pas 300 meter na het eerste ladingverlies kwam de vrachtwagen tot stilstand. Over die afstand waren enkel honderden liters gechloreerde solventen op het wegdek van de Zuiderring terecht gekomen.

Rampenplan

Omdat op dat moment nog niet duidelijk was om welk chemisch product het ging, werd op advies van de brandweer het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. De onduidelijkheid over het product zorgde voor paniek bij de politie. Iedereen werd zo ver mogelijk van de vrachtwagen gehouden. Politiewagens reden terwijl rond om bewoners en automobilisten te waarschuwen dat ze moesten binnen blijven, en ramen en deuren gesloten houden. De Zuiderring werd in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer.

SunParks

De schuilmaatregelen waren aanvankelijk voor heel het gehucht Rauw van kracht. De basisschool in Rauw werd verwittigd dat alle schoolkinderen binnen moesten blijven, en alle middelbare scholen kregen telefoon dat ze de scholieren van Rauw na schooltijd niet naar huis mochten laten gaan. Ze moesten op school blijven totdat het gehucht weer ‘veilig’ werd verklaard. Ook de ouders van de lagere schoolkinderen in Rauw kregen bericht dat ze hun kinderen niet mochten afhalen op school. Inwoners van Rauw die door het afsluiten van de wegen niet thuis geraken, werden opgevangen in SunParks.

Vlak voor het einde van de schooldag kwam dan een eerste geruststellend bericht. “Uit de metingen door de brandweer blijkt dat de schuilmaatregelen niet nodig zijn voor het volledige grondgebied van Rauw. Enkel tussen Postelstesteenweg, Haagdoornstraat en Zuiderring blijven de schuilmaatregelen (van kracht. De Hazelaarstraat en de Hulsstraat behoren ook tot dit gebied. Enkel vlakbij de vrachtwagen zijn er nog verhoogde metingen”, klonk het om 14.40 uur.

De kinderen van de basisschool in Rauw konden dus toch afgehaald worden door hun ouders, en om 15.15 uur volgde nog meer verlossend nieuws. “De luchtmetingen in de omgeving van het incident met de tankwagen op de Zuiderring toonden aan dat het lek de volksgezondheid nooit in gevaar heeft gebracht. De schuilmaatregelen voor Rauw werden uit voorzorg genomen”, aldus burgemeester Wim Caeyers. Uit voorzorg bleef wel nog een kleine zone in Rauw afgesloten. “Het afsluiten van de Zuiderring kan nog meerdere uren duren. Pas wanneer de vrachtwagen veilig getakeld is, kan de Zuiderring terug opengesteld worden”, voegde de burgemeester er vrijdagnamiddag nog aan toe.

Geen gevaar voor de volksgezondheid dus, maar mensen die in de buurt van de vrachtwagen zijn geweest, ondervonden wel irritatie door het toxische product. “Uit voorzorg werden tien mensen voor medische controle naar het ziekenhuis doorgestuurd, waarvan drie politieagenten”, zegt Wim Caeyers.

Hoe lang de Zuiderring afgesloten blijft om het toxische product op te kuisen, is nog niet duidelijk.