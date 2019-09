Uniek perkament gerestaureerd: “Document van 600 jaar oud vol Molse familie- en plaatsnamen” Jef Van Nooten

03 september 2019

16u35 1 Mol In Mol werd een stuk perkament uit de 15de eeuw volledig gerestaureerd. Dankzij de restauratie is de tekst nu perfect leesbaar. “Het document van ongeveer 600 jaar oud bevat meer dan 120 familienamen van toenmalige Mollenaars en tal van lokale plaatsaanduidingen”, zegt schepen van Erfgoed Luc Van Craenendonck.

De Kamer voor Heemkunde kocht het perkament twee jaar geleden aan. Het ging om een waardevol document uit de 15de eeuw, maar verkeerde in slechte staat. Het perkament werd daarom zorgvuldig gerestaureerd. De tekst in het Oud Nederlands is dankzij de restauratie perfect leesbaar. Het bevat een oplijsting van de te innen pachtgelden door de Tafel Van De Heilige Geest, een organisatie van de lokale kerkgemeenschap.

“Het historisch belang van dit perkament valt moeilijk te onderschatten”, zegt Erfgoedschepen Luc Van Craenendonck. “Het behoort tot de oudste documenten die ooit werden teruggevonden waarin naast ‘Molle’ ook gewone inwoners en plaatsnamen vermeld staan. Zo bevat het document meer dan 120 ‘familienamen’, waaronder Zannen. Dit is de voorloper van de nu veelvuldig in Mol wonende families Sannen. Ook zien we ‘Luymoeyen’ als achternaam vermeld staan. Dit was een typische Molse naam die alleen in onze gemeente voorkwam. Sinds 1920 woont er geen enkele inwoner met deze achternaam meer in onze gemeente. Ook duiken er tal van plaatsnamen op die nu nog meer dan een belletje doen rinkelen. Enkele voorbeelden: ‘op tsluse’, ‘het overlaer’, ‘achterbosch’, ‘dungendijc’ of ‘ginderbuten’.”

1425

Nu het document gerestaureerd werd, kan het optimaal geconserveerd worden. Ook zal het worden ingescand zodat het in digitale vorm zonder risico op beschadigingen kan dienen voor historisch onderzoek. “Kenners dateren het ontstaan van het perkament omstreeks 1425. In die periode telde ‘Molle’ ongeveer 2.000 inwoners”, aldus nog Van Craenendonck. “Buiten een eerste deel van Sint-Pieter en Pauwelkerk, omgeven door enkele stenen woningen, bestond onze gemeente vooral uit sterk verspreide kleine woonkernen met lemen hutjes, gegroepeerd rond een drinkplaats.”

Het perkament is 20 centimeter breed en 1,47 meter lang. De auteur – mogelijk de toenmalige pastoor – stelde het document op met een ganzenveer in een sierlijk handschrift. Een prachtig versierde initiaal markeert het begin van de tekst. “Door een gelukkig toeval ontdekte de vzw Kamer voor Heemkunde het bestaan van het document op het internet. Na enkele contacten met de verzamelaar was deze bereid om het perkament te verkopen”, besluit Van Craenendonck. “Omdat het om een overheidsdocument gaat, moet dit in het bezit zijn van het Rijksarchief. Daarom schenkt de Kamer voor Heemkunde het document aan Het Rijksarchief, waarna deze federale overheidsinstelling het document ter bewaring onderbrengt in het geklimatiseerde gemeentearchief van ‘t Getouw. Zo blijft het document waar het thuishoort: in Mol.