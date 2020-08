Twee maanden verkeershinder door wegenwerken E34 Toon Verheijen

12u11 4 Mol Een aannemer start op maandag 17 augustus in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met wegenwerken op de E34 in Mol-Postel. De voegen van de snelwegbrug over het kanaal Dessel-Schoten worden vernieuwd. De werken zullen ongeveer twee maanden duren.

Op zowat alle bruggen en viaducten zijn er ‘uitzettingsvoegen’ die het bewegen van de brugconstructie moeten opvangen en ook voor waterdichtheid zorgen. De voegen zijn door de constante belasting van het verkeer ook enorm gevoelig aan slijtage. Op de snelwegbrug van de E34 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Postel zijn de brugvoegen aan vernieuwing toe. In de beide richtingen worden de voegen daarom volledig vernieuwd. Het vernieuwen van de voegen zal ook het rijcomfort verbeteren.

Eén rijstrook

De werken starten vanaf maandag 17 augustus en zullen ongeveer twee maanden duren. De aannemer start eerst in de rijrichting Antwerpen. Na een maand wisselen de werken van kant en verschuift de werfzone naar de rijrichting Nederland. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer in beide richtingen over telkens één rijstrook passeren. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u.