Trein rijdt in op auto op overweg in Mol: slechts één lichtgewonde op trein zelf Toon Verheijen

28 november 2019

07u18 0 Mol Een trein heeft in de nacht van woensdag op donderdag een auto geramd op een overweg in Mol. De twee inzittenden waren van de auto waren op dat moment al uit de wagen. Op de trein viel wel een gewonde omdat de trein bruusk moest remmen.

Het ongeval gebeurde aan de overweg van de Haag. De wagen had zich vastgereden in de sporen aan de overweg. De inzittenden hadden nog geprobeerd om de auto weer op de baan te krijgen, maar dat lukte niet. Koet voor middernacht is dan de trein vanuit Antwerpen ingereden op het voertuig. Door de klap werd het motorblok uit de wagen gerukt en door een schutting aan de overkant gekatapulteerd.

Door het bruuske remmanoeuvre verloor één passagier het evenwicht in de trein en liep daarbij lichte verwondingen op. De rest van de passagiers moest de trein ook verloten en zijn met een bus nog tot hun eindbestemming gebracht.