Trein rijdt in op auto en motorblok wordt door schutting gekatapulteerd: “Gelukkig stond dat schutsel er want anders lag motor op mijn schoot in de woonkamer” Toon Verheijen

28 november 2019

07u18 100 Mol Een trein heeft in de nacht van woensdag op donderdag een auto geramd op een overweg in Mol. De twee inzittenden van de auto waren op dat moment al uit de wagen. Op de trein viel wel een gewonde omdat die bruusk moest remmen. Een buurtbewoonster zag het motorblok van de wagen door de schutting van haar tuin vliegen. “Gelukkig maar, want als de schutting er niet had gestaan had het motorblok op mijn schoot gelegen in de woonkamer.”

Het ongeval gebeurde aan de overweg van de Haag. De twee inzittenden waren bij buurbewoners die aan de overweg wonen op bezoek geweest en waren net vertrokken. Toen ze de bocht namen om de overweg over te teken, is de wagen vermoedelijk aan het slippen gegaan en belandde die gedeeltelijk op de sporen. “De mensen zijn dan onmiddellijk uitgestapt en hebben ook meteen de reflex gehad om de hulpdiensten te verwittigen, vertelt Thomas Baeken van spoorwegnetbeheerder Infrabel. “Ze hebben nog geprobeerd om de wagen van de sporen te krijgen, maar dat is niet meer gelukt. De hulpdiensten slaagden er ook net niet op tijd in om de aankomende trein te waarschuwen voor het obstakel.” Kort voor middernacht is dan de trein vanuit Antwerpen ingereden op het voertuig. Door de klap werd het motorblok uit de wagen gerukt en door een schutting van een tuin een beetje verder op langs de spoorweg gekatapulteerd. Ook een wiel van de auto belandde tegen de schutting net als een deel van de omheining.

Harde knal

Marita Haest woont op enkele meters van de bewuste overweg aan Haag en werd kort voor middernacht wakker. “Het was een hevige knal en toen ik mijn voordeur opendeed zag ik de wagen en de trein staan”, vertelt Marita. “Ik was toen nog niet gaan kijken aan de zijkant van mijn huis. Het was wel even schrikken toen ik dat zag. Ergens mag ik blij zijn dat de schutting er stond, want anders was het motorblok volgens mij door de zijgevel gegaan en had ik hem bij wijze van spreken op mijn schoot gekregen.” Marita schrikt wel niet dat het ongeval is kunnen gebeuren. “Zeker als het geregend heeft, dan is die overweg spekglad. Zeker als de situatie niet kent, kan dat gevaarlijk zijn. Maar gelukkig zijn ze uit de wagen geraakt."

Hinder

De twee inzittenden van de wagen, volgens getuigen mannen van Italiaanse afkomst die bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol werken, bleven ongedeerd. Door het bruuske remmanoeuvre verloor één passagier het evenwicht in de trein en liep daarbij lichte verwondingen op. De rest van de passagiers moest de trein ook verlaten en zijn met een bus nog tot hun eindbestemming gebracht. “Ook in de loop van de voormiddag werden er nog pendelbussen ingelegd tussen Mol en Herentals”, zegt Thomas Baeken. “Door de schade aan de voorkant van de trein, vooral aan de wielen, moest die getakeld worden. De locomotief is met behulp van een hulplocomotief naar het station van Mol gesleept. Daar zal de NMBS nu bekijken wat er met het toestel moet gebeuren. Omstreeks 11 uur kon het spoor weer helemaal vrijgegeven worden.”