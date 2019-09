Tractoren rijden toeristisch fietspad kapot Jef Van Nooten

10 september 2019

12u46 3 Mol Het gemeentebestuur van Mol laakt het gebrek aan respect bij sommige landbouwers en loonwerkers. Zij daveren doodleuk met hun tractoren over het toeristische fietspad aan de Lommelseweg in Postel. De gemeente gaat nu tien portieken plaats en vraagt de politie om streng te controleren.

Tijdens het voorjaar werd het toeristische fietspad langs de Lommelsweg nog grondig aangepakt. Een structurele herstelling van het betonnen fietspad was nodig omdat er tal van verzakkingen waren door zwaar landbouwverkeer dat over het fietspad rijdt. “We stellen jammer genoeg vast dat er opnieuw met zware landbouwvoertuigen over het fietspad wordt gereden”, zegt schepen voor Openbare Werken André Verbeke.

Het gemeentebestuur betreurt ten zeerste het gebrek aan respect van sommige landbouwers en loonwerkers voor het toeristische fietspad. “De fietspaden in Postel geven een weids uitzicht over het prachtige landschap en vormen één van onze belangrijkste toeristische troeven.”

Boordstenen

De gemeente investeerde tijdens de lente fors om het fietspad terug in goede staat te krijgen. “Samen met de herstellingswerken herplaatste de aannemer langs het fietspad de talrijke verdwenen boordstenen die moeten verhinderen dat zware landbouwvoertuigen over het fietspad kunnen rijden. Enkele maanden na het afronden van de werken stellen we al vast dat verschillende boordstenen opnieuw moedwillig zijn verwijderd om over het fietspad te kunnen rijden met zware landbouwvoertuigen”, aldus nog André Verbeke.

Het gemeentebestuur zal nu de komende weken de boordstenen opnieuw plaatsen en ook toen portieken plaatsen. “Deze portieken verhinderen dat het bij kruisingen of ter hoogte van een akker- of weidetoegang mogelijk is om het fietspad op te rijden”, zegt schepen Verbeke. “We vragen alle landbouwers en loonwerkers met aandrang om met hun voertuigen van het fietspad weg te blijven. Wanneer dit wel blijft gebeuren, vertoont het fietspad binnen enkele jaren gegarandeerd opnieuw verzakkingen en scheuren. Dit leidt tot onveiligheid voor de fietsers. Over het fietspad rijden, is absoluut niet nodig. Langs het fietspad loopt een onverharde landbouwweg die perfect geschikt is voor landbouwvoertuigen. Alle weides en akkers zijn via deze landbouwweg vlot bereikbaar.”

Politie

Het gemeentebestuur benadrukt dat niet alle landbouwers en loonwerkers in de fout gaan. “Ook in dit geval gaat het vermoedelijk om enkelingen die zich niet houden aan de afspraken. In elk geval vragen we ook aan de politie om regelmatig ter plaatse te controleren en streng op te treden bij overtredingen. Fietsers die een landbouwvoertuig over het fietspad zien rijden, kunnen dit steeds melden.”