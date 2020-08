Tijdelijk zwem- en recreatieverbod in zwemvijver Resort De Kempen Mol door blauwalgen Toon Verheijen

05 augustus 2020

16u44 7 Mol De zwemvijver van Resort De Kempen Mol, het vroegere Zilverstrand, is tijdelijk verboden terrein voor waterliefhebbers. Bij een visuele controle van de zwemvijver stelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 4 augustus een verdachte drijflaag vast. Bij controle werd een ernstige bloei van de cyanobacterie (blauwalg) vastgesteld.

Op vraag van de VMM vaardigt burgemeester Wim Caeyers een tijdelijk zwem- en recreatieverbod uit in de vijver van dit vakantiepark. Het verbod geldt totdat het besluit uitdrukkelijk wordt opgeheven. “De Vlaamse Milieumaatschappij controleert het zwemwater van onze recreatiedomeinen op geregelde tijdstippen”, zegt Wim Caeyers. “Bij een visuele controle op 4 augustus werd een verdachte drijflaag vastgesteld. Na onderzoek blijkt dit om blauwalg te gaan. Daarom moeten we het zwemverbod opleggen.” Ook vorig jaar was de vijver al een tijd gesloten door de blauwalg.

Bacterieën

Blauwalgen zijn bacteriën die op wateroppervlak drijven en een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag vormen. Bij warm weer kunnen ze vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater woekeren. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er stoffen vrij die klachten kunnen veroorzaken.

Klachten

Zwemmers die in aanraking kwamen met het water, spoelen zich best goed af om huidirritaties te voorkomen. Klachten zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten en allergische reacties treden enkel op na inslikken van het water. De klachten beginnen binnen de twaalf uur en verdwijnen na enkele dagen vanzelf. Bij ernstige klachten raadpleeg je best je huisarts.