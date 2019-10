Tiener levensgevaarlijk gewond na steekpartij aan station in Mol: dader riskeert 200 uur werkstraf Jef Van Nooten

13u47 0 Mol De jonge vrouw die in februari De jonge vrouw die in februari aan het station in Mol uithaalde met een vleesmes moet geen gevangenisstraf vrezen. Het openbaar ministerie vorderde ‘slechts’ een werkstraf van 200 uur. Bij de steekpartij raakte een 16-jarig meisje levensgevaarlijk gewond. Het incident werd aanvankelijk beschouwd als poging tot moord. “Maar er was geen intentie tot doden”, zegt de aanklager nu.

De steekpartij deed zich op 18 februari van dit jaar voor aan het station in Mol. De toen 19-jarige L.B. uit Oud-Turnhout kreeg het er aan de stok met enkele minderjarigen. Ze haalde een vleesmes uit haar handtas en steek er meerdere keren mee naar een 16-jarig meisje uit Mol. Het kind werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis in Mol gebracht. “En dat voor een banale ruzie die ontaard is”, Omar Souïdi, advocaat van het 16-jarige slachtoffer. “We zijn in een maatschappij beland waarin zeer jonge meisjes messen gaan kopen in de Hema om andere kinderen te verwonden. Het gaat hier om een vleesmes van 19 centimeter, dat is niet om appels te schillen.”

Dodelijk

Het slachtoffer werd onder andere in de kaak, buik en arm gestoken. De messteek die uiteindelijk in de kaak belandde, was volgens een deskundige bedoeld voor de nek. “L.B. heeft het grote vleesmes zonder verpinken gebruikt om messteken toe te dienen aan een kind. Op plaatsen die dodelijk kunnen zijn”, vervolgt meester Souïdi. “Eén van de verwondingen was duidelijk bedoeld voor de keel. Ze heeft onophoudelijk gestoken met het mes. Dat is niet om iemand af te schrikken.”

Want dat is wat de intussen 20-jarige L.B. zelf verklaart. De jonge vrouw beweert dat ze de tiener niet wilde verwonden. Ze wilde naar eigen alleen zichzelf beschermen. “Ik werd al een hele tijd gepest via sociale media”, vertelt L.B. woensdag aan de rechter. “Er werden beelden van mij verspreid via snapchat en ik kreeg meermaals te horen dat mensen mij zouden aanvallen. Ik had daarom een mes gekocht ter bescherming.”

Uitdagen

Dat mes gebruikte L.B. dan uiteindelijk tijdens de confrontatie aan het station in Mol op 18 februari. “Zij (het slachtoffer, red.) bleef maar tegen mij roepen en dingen zeggen die in mijn hoofd zitten. Ze bleef me uitdagen en vragen om het gevecht aan te gaan. Ik heb dat genegeerd, want normaal vecht ik niet.”

Maar niet veel later ontstond er volgens L.B. een vechtpartij tussen een ander meisje en haar schoonzus. “Zo raakte ik toch betrokken bij de vechtpartij. Ik nam het mes om haar weg te jagen. Ze bleef maar op me toekomen. Ik heb met het mes rond mij gezwaaid om haar weg te krijgen.”

Combi

Of ze niet stil heeft gestaan bij de mogelijk gevolgen, wilde de rechter weten. “Pas toen ik in de combi zat besefte ik hoe gevaarlijk het kan zijn om met een mes te zwaaien. Normaal los ik een ruzie niet op met een mes, maar op dat moment maakte ik een klik naar zelfbescherming. Ik had zelf niet verwacht dat ik zo ver zou gaan.”

Het openbaar ministerie benadrukt dat de steekpartij fatale gevolgen had kunnen hebben. “Oorspronkelijk werd dit beschouwd als ene poging tot moord. Maar ondanks het fors uithalen met het mes, was hier geen intentie tot doden”, oordeelt de aanklager nu. Hij vorderde een werkstraf van 200 uur. Diezelfde straf vorderde hij tegen de 19-jarige C.S. uit Balen die ook bij de vechtpartij betrokken was.