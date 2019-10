Tien Molse scholen krijgen 300 euro om sportmateriaal te kopen Jef Van Nooten

28 oktober 2019

11u40 0 Mol Tien Molse scholen hebben een waardebon gekregen voor de aankoop van sportmateriaal. Deze scholen namen deel aan het bewegingsproject ‘One Mile a Day’.

De scholen hebben vorig schooljaar de lessen onderbroken met korte bewegingsmomenten en één mijl lopen of wandelen. “Om hun leerlingen aan te zetten tot meer bewegen, werkten de scholen een loop- of beweegparcours uit. De juffen en meesters onderbraken telkens de lessen om samen met de leerlingen in de buitenlucht te lopen of te wandelen”, zeggen schepen van Sport Hans De Groof en schepen van Volksgezondheid Hilde Valgaeren. “Het gemeentebestuur wil meer bewegen in school stimuleren en beloonde de deelnemende scholen daarom met een waardebon van 300 euro voor de aankoop van sportmateriaal.”

De volgende 10 scholen namen deel aan ‘One Mile a Day’:

1. Gemeentelijke basisschool Klim-op (Ginderbuiten)

2. Saigo Sterrenbos

3. Gemeentelijke basisschool Alles Kids (Gompel)

4. Gemeentelijke basisschool De Zandloper (Rauw)

5. Gemeentelijke basisschool Mozawiek (Ezaart) en kleuterschool Heidehuizen

6. Basisschool gemeenschapsonderwijs Het Schrijvertje (Centrum)

7. Basisschool gemeenschapsonderwijs Het Egeltje (Achterbos)

8. Vrije basisschool Millekemol (Millegem)

9. Vrije basisschool Wezel

10. Vrije basisschool Rozenberg (Centrum)