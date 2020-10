Tentoonstelling kondigt nieuwste boek van Peter Geelen aan Jef Van Nooten

05 oktober 2020

14u34 2 Mol Peter Geelen uit Mol-Ezaart heeft met ‘Verbazingen’ een nieuw boek op de markt gebracht. Geelen werkte voor dit boek samen met dichter Jos Deckx en illustrator Sonia Trouvé.

Het nieuwste werk van Peter Geelen is een boek vol humor, maar ook met ernstige zaken. “Het boek is een verzameling van korte stukjes proza en poëzie, geïllustreerd met tekeningen en foto’s. Het is een bijzonder mooie uitgave op stevig papier en met hardcover, een kunstboek eigenlijk”, zegt Peter Geelen. “Het boek kost 25 euro, wat heel weinig is gezien de bijzonder uitgave, maar wij houden eraan dat iedereen een boek moet kunnen kopen.”

Tentoonstelling

Door de coronacrisis organiseert Peter Geelen geen klassieke boekvoerstelling met receptie. “In de plaats daarvan zal er drie dagen een tentoonstelling plaatsvinden in de kapel van Ezaart met de werken die in het boek zijn afgedrukt. De tentoongestelde foto’s, tekeningen en gedichten worden aan 25 euro verkocht.”

9 tot 11 oktober

De tentoonstelling loopt van vrijdag 9 oktober tot zondag 11 oktober, telkens van 10 tot 18 uur. Graag bevestigen wanneer je komt via petergeelen60@gmail.com.