Ten vroegste 23 mei inschrijven voor kinderopvang in zomervakantie Jef Van Nooten

27 april 2020

10u13 0 Mol De online inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang in juli en augustus zijn uitgesteld tot 23 mei. “Het is nog onduidelijk hoe we de opvang tijdens de zomervakantie mogen organiseren.”

De inschrijvingen zouden normaal op 25 april gestart zijn, maar de coronacrisis heeft daar anders over beslist. “Tijdens de zomervakantie vangen we normaal 150 kinderen op in de nieuwe centrale kinderclub Krekeltje (Galbergen) en 40 kleuters in kinderclub Windekind (Achterbos)”, zegt schepen voor Buitenschoolse Kinderopvang Lieve Heurckmans. “Door de coronacrisis zullen we de opvang deze zomer op een andere manier moeten organiseren. Hierover is er nog veel onduidelijkheid. Door de inschrijvingen uit te stellen, hopen we een beter zicht te krijgen op hoe we tewerk kunnen gaan.”

De online inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang voor juli en augustus zijn voorlopig uitgesteld tot zaterdag 23 mei.