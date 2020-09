Ten Huize Foets doorbreekt de coronastilte met optredens van bekende artiesten Jef Van Nooten

21 september 2020

09u28 0 Mol Feestzaal Ten Huize Foets in Mol-Millegem lanceerde het concept ‘Break The Silence’. Daarbij wordt een gastronomisch diner gecombineerd met een liveoptreden van een bekende artiest.

De spits werd zaterdag afgebeten met een optreden van Jean Bosco Safari. Maar ook de komende weken staat er nog regelmatig een bekende artiest op het podium. Zo komt op 3 oktober Guy Swinnen naar Mol, en Peter Van Laet op 31 oktober en 7 november. Op 17 oktober en 28 november worden de gastronomische avonden gecombineerd met muziek van huismuzikant Gary Gielen.

Akoestisch plafond

De avonden van ‘Break The Silence’ starten telkens om 18 uur met een aperitiefmoment, gevolgd door een gastronomisch diner aan tafel. “Met als hoogtepunt een muzikale set van ongeveer 1 uur op het podium in de grote orangerie van 300 vierkante meter groot en met een akoestisch plafond van 9 meter hoog.” Telkens mogen maximum 75 personen de avond bijwonen, zittend in eigen bubbel aan ronde tafels.